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Вооруженные силы Российской Федерации с боями заняли еще несколько улиц в населенном пункте Артемовск. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной Милиции ЛНР и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, подразделения российской армии совместно со штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» продолжают окружать населенный пункт Артемовск. При этом российские силы продвигаются и в самом городе. Также, по словам Алаудинова, подразделения вооруженных сил России стремятся выйти к автомобильной дороге на Константиновку, чтобы перерезать снабжение обороняющегося гарнизона вооруженных сил Украины.

Данная дорога является последней артерией, позволяющей снабжать оставшиеся в городе боевые подразделения украинской армии. После захвата трассы, можно будет говорить о полном окружении гарнизона ВСУ. Напомним, что Артемовск является крупным транспортным узлом снабжения украинской группировки на Донбассе.

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