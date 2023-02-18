ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент России Владимир Путин своим решением о начале специальной военной операции на Украине полностью разрушил планы США. Об этом сообщил обозреватель Ахмед Муса Хомани в своей статье для Al Mayadeen.

По мнению публициста, своими действиями российский лидер нанес упреждающий удар, нарушив все планы американского правительства, которое при помощи Киева хотело «поставить под сомнение существование Российской Федерации.

Хомани подчеркивает, что для Вашингтона «распад России» навсегда останется несбыточной мечтой. По его словам, главная цель США – это отправить Россию за железный занавес, оградив ее от всего мира.

Но даже созданные Западом трудности не смогли ослабить Россию, говорится в публикации. Путин смог вывести страну на международную арену, открыв мощный экономический потенциал. И теперь лидерство Соединенных Штатов, привыкших находиться на вершине всего мира, является очень спорным вопросом, зарезюмировал журналист.

Вам может понравиться

ВС Украины усилили грабеж населения в Запорожской области

Военные Украины начали более активно грабить местных жителей в районах Запорожской области, которые находятся под их контролем. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Владимира Рогова, главу движения «Мы

Интервью о ходе СВО из четырех слов дал бывший помощник президента Сурков

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков взял интервью у бывшего помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова о ходе специальной военной операции. Интервью целиком состоит из четырех слов – «да, да,

США учтут опыт конфликта на Украине для будущей войны с Китаем

По мнению агентства Associated Press, Вашингтон должен извлечь все уроки из вооруженного конфликта на Украине. Этот опыт позволит в будущем эффективно воевать с Китаем. Эксперты считают, что власти Китая могут