Президент России Владимир Путин своим решением о начале специальной военной операции на Украине полностью разрушил планы США. Об этом сообщил обозреватель Ахмед Муса Хомани в своей статье для Al Mayadeen.

По мнению публициста, своими действиями российский лидер нанес упреждающий удар, нарушив все планы американского правительства, которое при помощи Киева хотело «поставить под сомнение существование Российской Федерации.

Хомани подчеркивает, что для Вашингтона «распад России» навсегда останется несбыточной мечтой. По его словам, главная цель США – это отправить Россию за железный занавес, оградив ее от всего мира.

Но даже созданные Западом трудности не смогли ослабить Россию, говорится в публикации. Путин смог вывести страну на международную арену, открыв мощный экономический потенциал. И теперь лидерство Соединенных Штатов, привыкших находиться на вершине всего мира, является очень спорным вопросом, зарезюмировал журналист.