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Как сообщает обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников, украинский глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко в эфире украинской радиостанции заявил о том, что «власть не исключает любых сценариев развития ситуации». По его словам, никто не собирается использовать бойцов ВСУ в «качестве пушечного мяса» для удержания Бахмута (ранее Артемовск) любой ценой.

Однако, бывший народный депутат, а в настоящий момент боец 72-й бригады ВСУ Игорь Луценко сообщил, что военнослужащие 30-й бригады не могут сдерживать натиск российских штурмовых отрядов из-за отсутствия боекомплекта, и вынуждены отступать. По его словам, это может привести к тому, что российские войска смогут перерезать последнюю автомобильную дорогу из Бахмута на Славянск.

Луценко заявил, что перебои с поставками боеприпасов начались несколько дней назад. Он передает информацию от бойцов 30-й бригады ВСУ, которые заявили, что на все стрелковое отделение в сутки выделяется всего один цинковый ящик патронов. Поэтому, как уверяет бывший нардеп, украинским солдатам попросту нечем сдерживать продвижение российских войск.

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