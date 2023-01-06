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Русскоязычная жительница Нью-Йорка рассказала, как живут обычные граждане в Америке. Сейчас все люди почувствовали на себе последствия продовольственного кризиса, пишет «МК».

Женщина отметила, что цены начали расти еще задолго до украинского конфликта, примерно с коронавирусной пандемии, когда во всем мире развился экономический кризис. Но сейчас многие американские политики говорят, что причиной инфляции в стране стала спецоперация на Украине.

Женщина добавила, что стоимость продуктов стала невозможной, ценники серьезно увеличились за последние несколько лет.

Она уточнила, что в Штатах цены зависят и от места жительства. Например, продукты в Бруклине можно купить дешевле, чем на Лонг-Айленде. Она привела в пример цену на упаковку куриных бедер. До пандемии цена была около 5 долларов, в период пандемии 9 долларов, а сейчас это 11,5 долларов.

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