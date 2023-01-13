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Украинская семья из Соледара рассказала агентству РИА Новости, как в течение длительного времени они пытались выжить в городе, скрывались в подвале, а за едой выходили из убежища только в утренние часы.

Александр Меренко отметил, что его семья была вынуждена жить в подвале еще с августа, именно тогда ВСУ начали обстреливать жилые дома. Он рассказал, что страшно было по ночам, ребенок не спал вообще и прислушивался к стрельбе.

Мать мужчины, Лариса Меренко, рассказала, что в город поставляли продукты питания, а воду жителям не привозили. Она добавила, что несмотря на обстрелы в Соледаре продолжали работать продуктовые магазины, а также рынок. Но из-за ударов со стороны ВСУ сходить туда получалось только рано утром. После 9 утра начиналось страшное и на улицы никто не высовывался.

Александр Шатов, мэр города, рассказал, что сейчас жителей Соледара перевозят в город Шахтерск.

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