Местный житель Мариуполя Сергей Вороно, который весь период боевых действий оставался в городе, в беседе с ТАСС рассказал, как националисты из батальона «Азов» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) открыли огонь по группе гражданских.

По словам Вороно, все произошло прямо у него на глазах. В то время, как рассказывает очевидец, их дом еще был целым, и он вместе со своей семьей находился в своей квартире. Ворно рассказывает, что видел, как из соседнего многоэтажного дома вышла группа людей, примерно 30-35 человек. Группа состояла в основном из стариков, детей и женщин. Как только их заметили националисты, то сразу же открыли по ним огонь.

Вороно отмечает, что однажды в период между артиллерийскими обстрелами он выбежал за водой. Однако ему не повезло, и он встретился с одним из националистов «Азова». Он попытался объяснить, что вышел за водой, но националист, находясь под действием какого-то препарата, направил на него автомат и начал кричать. К украинскому бойцу подошел сосед Вороно и попытался заступиться, но тут же получил пулю в голову.