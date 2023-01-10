Военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин заявил, что Польша практически не имеет шансов для вода своих войск на территорию Украины для того, чтобы противостоять армии ВС России, которая проводит специальную военную операцию.

Жилин подчеркнул, что он не видит острой необходимости для Польши вводить свои войска на территорию Украины, так как она является членом НАТО. Он уверен, что коллективное руководство Североатлантического альянса не позволит Польше предпринять подобные действия. Эксперт отметил, что, по его мнению, это был специальный вброс «таковой легенды», чтобы было сложно разобраться, где правда, а где ложь.

Однако, по словам Жилина, польские военные могут легально участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины под видом сотрудников различных частных военных компаний.

Военный эксперт также подчеркнул, что если же эта информация окажется правдой, то в таком случае речь идет именно о разделе Украины. Скорее всего, по мнению Жилина, западные регионы Украины займет польская армия. А другая часть территорий окажется под контролем армии ВС РФ.