Владимир Зеленский, украинский президент, выступил с критикой в сторону лидеров западных стран за то, что они долго не могут принять решение по поставкам танков в Киев. Об этом он заявил в ходе выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Зеленский заявил, что есть вопросы, при решении которых нельзя колебаться. Также он отметил, что заявления западных стран о поставках вооружения по той причине, что другие представители ЕС тоже отправляют оружие, неправильны.

Ранее появилась информация, что Америка готовит очередной крупный пакет военной помощи Киеву на сумму около 2,6 миллиардов долларов.

В него войдут 50 бронированных машин Bradley и около ста боевых машин Stryker. По мнению Вашингтона, они помогут ВСУ одержать победу на передовой. При этом в пакет не войдут танки, которые просил Зеленский.