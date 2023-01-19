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В ходе завтрака в Давосе украинский лидер Владимир Зеленский заявил о неожиданной причине, почему он не может пойти на переговоры с Москвой. Дело в том, что президент Украины сомневается в том, что Владимир Путин, глава России, жив.

Зеленский рассказал, что не понимает, с кем ему придется говорить и о чем. У него нет уверенности, что тот российский лидер, который появляется на экранах, это он в действительности и есть.

Зеленский уточнил, что не может понять, жив ли Путин, принимает ли решения по спецоперации самостоятельно, или его нет в живых, и решения за него принимает кто-то другой. Глава Украины задался вопросом, кто тогда относится к этому кругу лиц. Зеленский отметил, что у него нет такой информации.

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