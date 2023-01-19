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Как сообщает в своем материале издание «Ведомости», посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление некоторых американских политиков о том, что вооруженные силы Украины могут использовать американское оружие для нанесения ударов по территории Крыма, так как эта территория входит в состав Украины.

Такие заявления официальных лиц США подталкивают военное руководство ВСУ совершать террористические акты на территории России, резюмировал Антонов в официальном Telegram-канале посольства.

Антонов подчеркнул, что воинственная риторика американских официальных лиц из Госдепартамента США приведет к еще большей эскалации конфликта на территории Украины. По его мнению, преступный киевский режим «в очередной раз ощутит полную вседозволенность». Если США и дальше продолжат поставлять на территорию Украины оружие, то конфликт будет продолжаться. В итоге это приведет к еще большим жертвам среди мирного населения, резюмировал Антонов.

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