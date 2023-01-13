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Польша и Британия пообещали Зеленскому танки Leopard и Challenger 2. Их минус в том, что они имеют больший вес, чем боевые машины советского производства. Однако выявился и еще один недостаток. Для этих танков понадобятся снаряды, которых нет у Киева. Об этом рассказали в американском издании Military Watch.

Сообщается, что масса западных танков составляет около 65 тонн. Для этих машин нужно больше топлива и более частое техобслуживание. Понадобятся для западных танков и снаряды 120-мм, в то время как советским танкам, которые используют ВСУ, требуются снаряды 125-мм.

Авторы публикации также отмечают, что большой вес делает неудобными эти машины для применения в городских условиях или на узких дорогах. Еще для них требуется большая численность экипажа.

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