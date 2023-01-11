Как сообщает в своем материале «Свободная пресса», температура воздуха на Донбассе опустилась на отметку в -20 градусов, что играет на руку наступающей стороне. Российские танки и САУ, которые еще недавно увязали в раскисшем грунте, теперь спокойно перемещаются по пересеченной местности. Во многом благодаря погодным условиям российские войска почти завершили зачистку Соледара, а также приблизились к захвату Бахмута (прежнее название Артемовск).

Польское издание Rzeczpospolita пишет со ссылкой на советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, что «Генерал Мороз» не играет на стороне ВСУ. При этом Арестович отмечает, что обещанная западная бронетехника еще даже не добралась до границы с Украиной, что также делает ситуацию на фронте плачевной. При этом, как отмечает обозреватель издания, российские вооруженные силы продолжают собирать большую ударную группировку войск на Донбассе, чтобы пойти в решительное наступление.

Тем временем издание Bloomberg пишет, что американские власти решили отправить на территорию Украины всю свою старую военную технику, которую не жалко уничтожить где-нибудь под Бахмутом. Военный эксперт Макс Гастингс считает, что Великобритания уже отправила ВСУ все свои доступные боеприпасы. При этом, как отмечает эксперт, США отправляют украинской армии только старую военную технику, которая была разработана еще во времена противостояния Америки и Союза. Все это негативно сказывается на возможности ВСУ противостоять продвижению российских войск.