Как сообщает в своем материале РИА Новости, 8 января 2023 года стал отправной точкой нового этапа мировой истории, который можно охарактеризовать, как «эпоху глобального передвижения народов». По крайней мере, одного народа планеты, но зато наиболее многочисленного.

Китайские власти решили отказаться от политики так называемого «нулевого ковида», сняв при этом большую часть ограничений. Отмечается, что всего за несколько дней только из Гонконга на материковый Китай было выкуплено 340 тысяч билетов. При этом рост внутренних рейсов в КНР составил целых 190%.

Казалось бы, отмена строгих карантинных мер в Китае должно привести к улучшению мировой экономику, ну как минимум в секторе туризма. Однако западные СМИ начали массово писать о коллапсе системы здравоохранения в Китае, а также об огромной смертности среди населения.

При этом не стесняются западные издания публиковать и откровенные фейки. Так, например, британские газеты регулярно публикуют изображения, на которых указывается, что китайцы кремируют тела своих умерших родственников прямо возле своих домов, якобы из-за перегрузки местных крематориев. Однако любой человек, который хоть немного знаком с традициями китайцев поймет, что на фотографиях изображен старинный ритуал «шаочжи», когда родственники сжигают бумажные муляжи вещей умершего.

Журнал The Economist и вовсе опубликовал материал под названием, в котором указывает, что снятие карантинных ограничений в Китае приведет к коллапсу в мировой экономике. Отмечается, что рост торговли и производства в КНР приведет к удорожанию энергоносителей, нехватка которых отмечается после введения санкций против РФ. Экономисты уже подсчитали, что цена природного газа в ЕС пойдет вверх, а нефть в Британии должна подорожать на четверть.