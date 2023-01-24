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Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку после того, как произошел скандал, касающийся закупок продовольствия для армии ВСУ. Информация об увольнении Шаповалова появилась на официальном сайте украинского оборонного ведомства.

Согласно данным ведомства, Алексеем Резниковым была поддержана просьба Вячеслава Шаповалова, касательно его увольнения с должности заместителя министра обороны Украины. С соответствующим представлением Министр обороны Украины обратился в Кабмин Украины.

Вячеслав Шаповалов был ответственен за обеспечения тыла для ВСУ. Свое увольнение экс-замминистра обороны Украины объясняет тем, что не желает создавать препятствия для регулярного обеспечения армии из-за обвинений, связанных с закупками продуктов питания для армии. Однако стоит отметить, что Министерство обороны Украины официально не признало данных обвинений и заявило, что они являются безосновательными.

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