Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в данный момент занимает должность заместителя главы МИД, опубликовал пост в социальной сети с оскорблением немецкого депутата от Левой партии по имени Сара Вагенкнехт. Данный пост Мельника стал ответом на призыв Вагенкнехт отказать Украине в вопросе предоставления танков Leopard II.

Замглавы МИД Украины написал: «какая отвратительная ведьма». Напомним, что ранее депутат немецкого Бундестага Сара Вагенкнехт выступила с заявлением о том, что коллективный Запад своими поставками вооружений на территорию Украины только поддерживает украинский конфликт, что мешает проведению мирных переговоров. По ее мнению, большая часть населения Германии не поддерживает поставки вооружение представителям киевского режима.

При этом глава немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хруппала обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу наложить запрет на отправку немецких танков ВСУ. Таким образом, по мнению Хруппала, Германия продемонстрирует свою приверженность мирному разрешению украинского конфликта.