ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел, рассказала, что информационные ресурсы Соединенных Штатов по команде Госдепа начали вести серьезную работу в интернет-пространстве относительно ее персоны.

Дипломат написала в своем канале Телеграм, что Госдеп и вся его «инфопомойка» взялись за нее по серьезному. Она отметила, что иноагенты получили для отработки такие варианты, что ранее Захарова была «хорошей», а теперь она «плохая». На это Мария ответила, что вынуждена разочаровать Госдеп тем, что она всегда была не очень.

Захарова рассказала, что сейчас на официальном портале Госдепа выложены ее снимки, под которыми красным написано «ложь». Мария сыронизировала и сказала, что российские хакеры не взламывали ресурсы США, а ее фото все равно там опубликованы.

Вам может понравиться

ВСУ продолжают отводить свои разбитые подразделения из окрестностей Соледара

Несмотря на тот факт, что в Сети появилось много информации о том, что подразделения украинской армии покинули территорию населенного пункта Соледар, в настоящий момент в городской застройке еще продолжаются активные

Испанский журналист рассказал о планах Запада «расчленить» Россию

Хосе Мигель Вильярройя, журналист из Испании, рассказал, что в украинском конфликте он на стороне России. А планы стран Запада состоят в том, чтобы «расчленить Россию». Вильярройя отметил, что Киевский режим

Экс-офицер спецназа рассказал, в чем ценность Соледара и Артемовская для ВСУ

Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук рассказал, в чем состоит ценность таких населенных пунктов ДНР, как Артемовск (украинское название Бахмут) и Соледар для украинской армии. Он