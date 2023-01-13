Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел, рассказала, что информационные ресурсы Соединенных Штатов по команде Госдепа начали вести серьезную работу в интернет-пространстве относительно ее персоны.

Дипломат написала в своем канале Телеграм, что Госдеп и вся его «инфопомойка» взялись за нее по серьезному. Она отметила, что иноагенты получили для отработки такие варианты, что ранее Захарова была «хорошей», а теперь она «плохая». На это Мария ответила, что вынуждена разочаровать Госдеп тем, что она всегда была не очень.

Захарова рассказала, что сейчас на официальном портале Госдепа выложены ее снимки, под которыми красным написано «ложь». Мария сыронизировала и сказала, что российские хакеры не взламывали ресурсы США, а ее фото все равно там опубликованы.