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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале исследование организации MRC. Она написала, что если информация о финансировании ведущих СМИ США миллиардером Джорджем Соросом будет подтверждена, то хваленая американская демократия должна «отправиться на историческую свалку».

Напомним, что американская организация Media Research Centre (MRC) опубликовала отчет о том, что американский миллиардер Джордж Сорос, инвестировавший в свои организации более 32 млрд долларов, смог благодаря использованию своих финансовых ресурсов установить связи с представителями известных СМИ как на территории США, так и за рубежом. Представители MRC смогли установит связь, по крайней мере, 54 журналистов, в том числе и работающих в Washington Post и NBC, с фондами Джорджа Сороса.

Мария Захарова сравнила эффект от данной новости для общества США со взрывом ядерной бомбы. Ведь, по ее мнению, если будет официально доказано, что ведущие американские журналисты получали деньги от фондов Сороса за «правильную» подачу информации, то все демократические устои американского общества можно «выкинуть на помойку истории».

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