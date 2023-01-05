ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Южнокорейское информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на одного из депутатов парламента Южной Кореи сообщает, что разведывательная служба страны предполагает, что на вооружении КНДР находится около 500 небольших беспилотных летательных аппаратов различных типов. Сообщается также, что Северная Корея работает над созданием средних и больших разведывательных беспилотников, которые будут обладать большим радиусом полета.

После очередного заседания комитета, которое прошло в Южной Корее в четверг 5 января, депутат от правящей партии «Гражданская сила» и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом заявил, что по данным Национального агентства разведки Северная Корея располагает 500 единицами малых БПЛА 20 различных типов, основная масса которых имеют малые размеры от 1 до 6 метров.

При этом южнокорейская разведка также сообщает о том, что КНДР начали разрабатывать новые разведывательные дроны большего размера с большим радиусом действия. Однако на данный момент инженеры КНДР пытаются получить доступ к высокотехнологичным  следящим сенсорам, чтобы продолжить работу над проектом перспективных БПЛА.

Вам может понравиться

Индия станет единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине

Марк Туатти, экономист, заявил, что в мире только одна страна получит пользу в результате украинского конфликта, и это Индия. Специалист отметил, что Россия начала поставки нефти в Индию, хотя раньше

Смольный не заинтересован в активности бизнеса по сохранению ОКН Петербурга – Литвинов

В Петербурге набирает обороты деятельность по ремонту исторических зданий, добросовестные предприниматели таким образом спасают объекты культурного наследия (ОКН) от сноса и разрушения. Об этом заявил активист и координатор движения «Живой

Экс-командир «Азова» в ожидании второй волны наступления ВС РФ

Мобилизованные бойцы армии ВС России прошли обучения и теперь полностью готовы к наступлению. Такое мнение выразил Максим Жорин, бывший командир националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).