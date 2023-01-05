Южнокорейское информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на одного из депутатов парламента Южной Кореи сообщает, что разведывательная служба страны предполагает, что на вооружении КНДР находится около 500 небольших беспилотных летательных аппаратов различных типов. Сообщается также, что Северная Корея работает над созданием средних и больших разведывательных беспилотников, которые будут обладать большим радиусом полета.

После очередного заседания комитета, которое прошло в Южной Корее в четверг 5 января, депутат от правящей партии «Гражданская сила» и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом заявил, что по данным Национального агентства разведки Северная Корея располагает 500 единицами малых БПЛА 20 различных типов, основная масса которых имеют малые размеры от 1 до 6 метров.

При этом южнокорейская разведка также сообщает о том, что КНДР начали разрабатывать новые разведывательные дроны большего размера с большим радиусом действия. Однако на данный момент инженеры КНДР пытаются получить доступ к высокотехнологичным следящим сенсорам, чтобы продолжить работу над проектом перспективных БПЛА.