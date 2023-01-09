ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В военной компании «Вагнер» рассказали, что первая группа военных, которые ранее были заключенными, вернулась с Украины. О праве осужденных на помилование рассказала юрист Марина Силкина, пишет «МК».

Эксперт отметила, что указ о помиловании на каждого осужденного российский президент принимает отдельно. При этом официальные документы опубликованы не будут, так как часть информации о ходе специальной операции не подлежит разглашению.

Указы о помиловании могут быть засекречены из-за того, что содержат данные, которые являются государственной тайной. Сюда же относится и военная информация.

Поэтому проверить какие-либо данные о бывших осужденных и помилованных после СВО будет можно только путем официального запроса в ответственные ведомства.

Вам может понравиться

Бойцы ВСУ готовы бросить свои оборонительные позиции в Артемовске

В Сети были опубликованы очередные кадры, на которых показано, как бойцы вооруженных сил Украины собирают оставшееся вооружение, чтобы, как следует из их слов, эвакуироваться из Артемовска. Об этом сообщает издание

Российские артиллеристы поражают позиции ВСУ, используя высокоточные боеприпасы

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы российских артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах видно, как российские артиллеристы в результате точного огня смогли поразить позиции вооруженных

Генерал Гурулев: немецкий Leopard не выстоит против Т-72Б3

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказал свое мнение относительно возможной передачи ВСУ немецких танков Leopard. Свой комментарий он опубликовал на страничке своего Телеграм-канала. Генерал написал, что не