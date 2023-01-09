В военной компании «Вагнер» рассказали, что первая группа военных, которые ранее были заключенными, вернулась с Украины. О праве осужденных на помилование рассказала юрист Марина Силкина, пишет «МК».

Эксперт отметила, что указ о помиловании на каждого осужденного российский президент принимает отдельно. При этом официальные документы опубликованы не будут, так как часть информации о ходе специальной операции не подлежит разглашению.

Указы о помиловании могут быть засекречены из-за того, что содержат данные, которые являются государственной тайной. Сюда же относится и военная информация.

Поэтому проверить какие-либо данные о бывших осужденных и помилованных после СВО будет можно только путем официального запроса в ответственные ведомства.