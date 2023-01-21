ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров назвал YouTube вражеской площадкой, которая является частью информационной войны.

Владимиров отметил, что YouTube имеет хороший функционал и это должно послужить дополнительным стимулом для совершенствования отечественной платформы – RuTube.

«Давайте начнем с того, что YouTube это уже, как бы нам не хотелось, – вражеская площадка», — отметил эксперт.

Владимиров Рассказал, что на западной площадке активно распространяют контент, направленный на пропаганду украинских нарративов. Эксперт отметил, что решение закрытьYouTube в России — это вынужденная мера.

«Понятное дело, что это часть информационной войны, которая влияет на сознание людей по всему миру. Когда я открываю YouTube, у меня в рекомендациях и в новостях постоянно стоит какая-то «укропская пропаганда», — добавил Владимиров.

Напомним, бизнесмен Евгений Пригожин призвал заблокировать YouTube в России. Он считает, что в стране существует множество отечественных аналогов, например, «Одноклассники», «ВКонтакте», «RuTube» и другие, которые могут стать заменой западного сервиса.

Вам может понравиться

В The Drive признали успехи в СВО российских ударных вертолетов Ми-28НМ с новой ракетой

Все больше становится свидетельств успешного применения в специальной военной операции на Украине новейших версий российских ударных вертолетов Ми-28НМ, и все чаще эти вертолеты используют в бою ракеты ЛМУР нового поколения

В США разработали симулятор ядерного удара условной России по Америке

Сотрудники Принстонского университета запустили актуальный для сегодняшней ситуации симулятор, который дает возможность сыграть роль президента Америки. Ему необходимо решить вопрос по ответному ядерному удару, который будет нанесен условной Россией. Виртуальный

Компьютерное моделирование определило самые безопасные места в здании во время ядерной атаки

Специалисты из Университета Никосии смоделировали на компьютере взрыв ядерной ракеты для того, чтобы понять как волна будет оказывать давление на окружающую местность и каковы шансы людей на выживание в обычных