Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров назвал YouTube вражеской площадкой, которая является частью информационной войны.

Владимиров отметил, что YouTube имеет хороший функционал и это должно послужить дополнительным стимулом для совершенствования отечественной платформы – RuTube.

«Давайте начнем с того, что YouTube это уже, как бы нам не хотелось, – вражеская площадка», — отметил эксперт.

Владимиров Рассказал, что на западной площадке активно распространяют контент, направленный на пропаганду украинских нарративов. Эксперт отметил, что решение закрытьYouTube в России — это вынужденная мера.

«Понятное дело, что это часть информационной войны, которая влияет на сознание людей по всему миру. Когда я открываю YouTube, у меня в рекомендациях и в новостях постоянно стоит какая-то «укропская пропаганда», — добавил Владимиров.

Напомним, бизнесмен Евгений Пригожин призвал заблокировать YouTube в России. Он считает, что в стране существует множество отечественных аналогов, например, «Одноклассники», «ВКонтакте», «RuTube» и другие, которые могут стать заменой западного сервиса.