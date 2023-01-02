Как сообщает РИА Новости, известный американский политик и кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что западный империализм ждет сокрушительный конец после того, как США и НАТО потерпят поражение на территории Украины от российской армии.

В одной из социальных сетей Джеффри Янг написал, что коллективный Запад рискует попасть в идеальный шторм. По его словам, после того как произойдет обвал доллара США, а силы НАТО вместе с марионеточным правительством Украины потерпят поражение на фронте, при этом введенные против Российской Федерации санкции намного больнее ударят по американской экономике, вот тогда и рухнет Западный империализм.

Напомним, что вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. В ходе спецоперации российская армия продолжает освобождать территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также защищать мирное население Донбасса.