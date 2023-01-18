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Как сообщает в своем материале Yahoo News Japan, лидеры стран Европейского союза и Соединенных Штатов Америки рассчитывали, что многочисленные антироссийские санкции приведут к тому, что общество постепенно начнет «уставать» от такого развития ситуации, но их расчеты оказались неверными.

Авторы материала отмечают, что введенные санкции действительно негативно повлияли на экономику Российской Федерации. В стране возник дефицит некоторых видов товаров, появились проблемы в банковском секторе, но огромных очередей в магазины или банки нет.

При этом сообщается, что дефицита многих иностранных товаров удалось избежать благодаря легализации параллельного импорта, который ранее был запрещен на законодательном уровне как нарушение прав интеллектуальной собственности.

Однако одним из главных факторов, который помог России справиться с антироссийскими санкциями – это менталитет народа. Многие россияне старше 40 заявили, что по сравнению с периодом после распада СССР, нынешний кризис и санкции – просто детский смех.

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