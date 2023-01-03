На страницах World Socialist Web Site появилась статья, согласно которой удары, нанесенные вооруженными украинскими формированиями по населенному пункту Макеевка в Донецкой Народной Республике при помощи американского вооружения свидетельствуют о том, что Вашингтон желает усилить «кровавую бойню».

Автор материала Андре Дэймон отмечает, что таким образом американское руководство демонстрирует миру свое желание усилить в 2023 году «кровавую баню» в Восточной Европе.

Подобное мнение также было высказано Майклом Кофманом, директором по российским исследованиям в научно-исследовательском институте в Арлингтоне. По его словам, Вашингтон хочет ликвидировать вооруженные силы России с помощью дальнобойного вида вооружений.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что американское руководство не понимает того, что их может ждать провал по украинскому вопросу в 2023 году, так как Вашингтон уверен, что конфликт разрешится с положительным исходом для ВСУ.