Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материал издания The Wall Street Journal, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали участника первой переговорной группы между представителями Украины и России Дениса Киреева еще в марте 2022 года. Об этом иностранному изданию стало известно от одного из сотрудников СБУ, который пожелал остаться неизвестным.

Американское издание обращает внимание своих читателей на тот факт, что Киреев был ликвидирован как российский шпион, но посмертно был награжден государственной наградой и похоронен с почестями. При этом глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил изданию, что Денис Киреев предоставил ценную информацию о готовящемся наступлении вооруженных сил на Киев, без которой столица Украины, скорее всего, была бы полностью захвачена российской армией. Украинский президент Владимир Зеленский посмертно наградил Киреева медалью «за защиту государственного суверенитета».

Издание пишет, что сотрудники СБУ возле Софийского собора в Киеве задержали Дениса Киреева, приказав его телохранителям сдать свое оружие. После этого его увезли в неизвестном направлении, а через полтора часа сотрудники военной разведки обнаружили его труп возле здания Печерского районного суда.