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Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации президента США сообщает, что представители администрации Джо Байдена планируют направить в Конгресс запрос для получения разрешения на продажу американских истребителей F-16 для Турции.

Сообщается, что речь идет о предоставлении Турции права на покупку 40 американских истребителей, а также комплектов дополнительных запчастей, которые позволят провести модернизацию уже имеющихся в распоряжении Турции 79 американских самолетов данного типа. Также речь идет о продаже Турции авиационных бомб в количестве 800 единиц, а также ракет класса «воздух-воздух» в количестве 900 единиц.

Журналисты издания отметили, что в период с 17 по 18 января уже запланирован визит в США главы Министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Поэтому, возможно, данное разрешение будет одобрено Конгрессом непосредственно перед данным визитом высокопоставленного турецкого чиновника в США.

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