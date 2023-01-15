Американское издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому Киев сейчас находится перед очень сложным выбором. Украинское руководство имеет два варианта – настаивать на удержании Артемовска (украинское название Бахмут) или приказать оставить город, тем самым сохранив боеприпасы, технику и жизнь большого количества военнослужащих. Если ВСУ оставят Артемовск, то у них появится шанс подготовиться к ведению наступательных действий в другом направлении, говорится в издании.

В материале также говорится о том, что войска ВС России после того, как взяли населенный пункт Соледар, приблизились к своей основной цели – освобождению Артемовска. И сейчас для ВСУ остро стоит вопрос о количестве боеприпасов, вооружения и, собственно, живой силы.

Киев на данный момент находится в ожидании поставок бронетехники от западных стран: Франции, Германии и США. Тяжелое вооружение поможет армии ВСУ начать новое контрнаступление. И перед украинским президентом Владимиром Зеленским стоит задача – продемонстрировать боевые успехи, чтобы сохранить поддержку среди других стран, отмечается в издании The Washington Post.