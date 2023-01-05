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Американский обозреватель Стив Маккэнн написал, что Америке необходимо выйти из состава НАТО после того, как на Украине прекратятся боевые действия.

Его публикацию прокомментировал Юрий Светов, российский политолог.

Специалист отметил, что такого решения Штаты точно не примут, поскольку они являются самым мощным членом Североатлантического альянса. И данный союз выгоден более всего именно для США.

Также российский политолог увидел в заявлениях американского публициста шантаж в отношении стран Европы. Он считает, что вероятность выхода Америки из НАТО сводится к нулю, но такими заявлениями США пытаются оказать давление на Евросоюз, запугать и принудить оказывать военную помощь Киеву.

Светов отметил, что все прекрасно понимают, что выход США из НАТО приведет к распаду этой организации.

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