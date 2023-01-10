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Во время своего доклада спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы нанести максимальный урон наступающим подразделениям российской армии в районе Соледара, чтобы в итоге это оказалось «пирровой победой».

Спикер ВСУ отмечает, что ситуация в районе населенного пункта Соледар действительно очень тяжелая для подразделений украинской армии, которые держат там оборонительные рубежи. По его словам, украинские защитники делают все возможное, чтобы максимально истощить силы наступающего противника. Это делается для того, чтобы в итоге небольшая тактическая победа российских сил привела к масштабному поражению на фронте в будущем.

Напомним, что украинские вооруженные силы все еще сохраняют контроль над автомобильной дорогой Соледар-Северск, что позволяет снабжать гарнизон города. Именно поэтому битва за контроль над данной трассой станет решающей для обеспечения полного контроля над Соледаром.

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