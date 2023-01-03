Как сообщает РИА Новости, вооруженные силы Украины в очередной раз выпустили натовские снаряды по Куйбышевскому и Кировскому районам города Донецка. Сообщается, что украинскими боевиками было выпущено десять снарядов 155-мм калибра образца НАТО. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Согласно сообщению с официального Телеграм-канала ведомства, обстрел со стороны украинских националистов был произведен в 11:35 по населенному пункту Карловка и Донецку. В городе Донецке от массированного обстрела со стороны ВСУ пострадал Куйбышевский район. По данному району было выпущено пять снарядов 155-мм калибра. Также в сообщении указывается, что пять снарядов этого же калибра украинские боевики выпустили по Кировскому району города Донецка.

Также, согласно информации ведомства, в 11:30 и 11:40 вооруженные украинские формирования нанесли удары по населенным пунктам Минеральное и Яковлевка. По данным населенным пунктам было выпущено 9 снарядов, калибр которых 152-мм.