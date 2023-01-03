ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, вооруженные силы Украины в очередной раз выпустили натовские снаряды по Куйбышевскому и Кировскому районам города Донецка. Сообщается, что украинскими боевиками было выпущено десять снарядов 155-мм калибра образца НАТО. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Согласно сообщению с официального Телеграм-канала ведомства, обстрел со стороны украинских националистов был произведен в 11:35 по населенному пункту Карловка и Донецку. В городе Донецке от массированного обстрела со стороны ВСУ пострадал Куйбышевский район. По данному району было выпущено пять снарядов 155-мм калибра. Также в сообщении указывается, что пять снарядов этого же калибра украинские боевики выпустили по Кировскому району города Донецка.

Также, согласно информации ведомства, в 11:30 и 11:40 вооруженные украинские формирования нанесли удары по населенным пунктам Минеральное и Яковлевка. По данным населенным пунктам было выпущено 9 снарядов, калибр которых 152-мм.

Вам может понравиться

Командующий Кобылаш заявил об участии стратегической авиации в спецоперации

Сергей Кобылаш, возглавляющий дальнюю авиацию России, рассказал, что в наступившем 2023 году в спецоперации на территории Украины будут задействованы российские стратегические самолеты. Он уточнил, что в состав российской дальней авиации

Военный эксперт: Украине грозят серьезные проблемы к концу января 2023 года

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал, что Киев в ближайшем будет подвергнут серьезным испытаниям. Но они придутся на руку российским военным в зоне спецоперации. По мнению эксперта, продолжение ракетных ударов по

ВСУ начали применять новую тактику в борьбе с ударными дронами ВС РФ «Ланцет» и «Куб»

Как сообщает в своем материале портал Avia.pro, военнослужащие украинской армии начали применять новый способ, который направлен на защиту от барражирующих боеприпасов ВС РФ «Ланцет» и «Куб». После того, как в