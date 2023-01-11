ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на тот факт, что в Сети появилось много информации о том, что подразделения украинской армии покинули территорию населенного пункта Соледар, в настоящий момент в городской застройке еще продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный обозреватель и журналист Юрий Подоляка.

По словам Подоляки, еще вчера подразделения украинской армии могли выйти из города под покровом ночи, чтобы иметь возможность оторваться от штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», по примеру боев за населенный пункт Лисичанск. Однако данную возможность подразделения ВСУ не использовали, что, по мнению военного эксперта, приведет к более длительной агонии гарнизона, которые держал оборону города.

Подоляк отмечает, что положение украинских защитников Соледара плачевно, так как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают не только осуществлять зачистку его центральной части, но также и продвигаются с флангов, чтобы взять город в клещи.

При этом, как считает военный аналитик, одновременно с зачисткой Соледара ЧВК «Вагнер» сразу же перейдут к штурму населенного пункта Благодатное, который примыкает с севера к Соледару, а также ж/д станции «Соль», которая расположена к югу от города.

Вам может понравиться

La Repubblica: Италия может передать ВСУ учебный ЗРК SAMP-T без комплектующих

Как сообщает издание La Repubblica, официальные власти Италии уже в феврале этого года могут принять решение о передаче вооруженным силам Украины нового пакета военной помощи, в который будет включена одна

В Сети опубликовали фото с Евгением Пригожиным на фоне танка и бойцов ЧВК «Вагнер» в подземельях Соледара

Пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram-канале опубликовала фотографию, на которой изображен основатель ЧВК «Вагнер» вместе со своими бойцами на фоне боевого танка, который стоит в одном из подземелий освобожденного Соледара. Данная

CSIS предсказывает для США «катастрофические потери» при военном конфликте с Китаем на Тайване

Итоги моделирования прямого военного столкновения США и Китая на Тайване, проведенного американскими аналитиками Центра стратегических и международных исследований (CSIS) показали «катастрофический ущерб» для региональной войсковой группировки США, включая «тысячи погибших