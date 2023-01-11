Несмотря на тот факт, что в Сети появилось много информации о том, что подразделения украинской армии покинули территорию населенного пункта Соледар, в настоящий момент в городской застройке еще продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный обозреватель и журналист Юрий Подоляка.

По словам Подоляки, еще вчера подразделения украинской армии могли выйти из города под покровом ночи, чтобы иметь возможность оторваться от штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», по примеру боев за населенный пункт Лисичанск. Однако данную возможность подразделения ВСУ не использовали, что, по мнению военного эксперта, приведет к более длительной агонии гарнизона, которые держал оборону города.

Подоляк отмечает, что положение украинских защитников Соледара плачевно, так как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают не только осуществлять зачистку его центральной части, но также и продвигаются с флангов, чтобы взять город в клещи.

При этом, как считает военный аналитик, одновременно с зачисткой Соледара ЧВК «Вагнер» сразу же перейдут к штурму населенного пункта Благодатное, который примыкает с севера к Соледару, а также ж/д станции «Соль», которая расположена к югу от города.