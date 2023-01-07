Система противовоздушной обороны 7 января, в праздник Рождества, сбила украинский дрон над Северным молом. Об этом сообщил Михаил Развожаев, глава Севастополя, в своем канале Телеграм.

Губернатор отметил, что даже святой праздник Рождества не является поводом для националистов совершать попытки атаковать город-герой Севастополь.

Беспилотник был сбит около 03:10 по московскому времени. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее Владимир Путин, глава России, заявил о рождественском перемирии на срок до полуночи 7 января. В этот период российские войска остановили все обстрелы.

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности, дал комментарий относительно отказа Зеленского от рождественского перемирия. Медведев написал в своем канале Телеграм, что Россия протянула руку христианского милосердия украинцам в день Великого праздника, но правительство Киева отвергло ее.