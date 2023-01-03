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Как сообщает портал «Военное обозрение», в распоряжении украинской армии появились шведские вездеходы Bandvagn 202. Украинские средства массовой информации отмечают, что партия вездеходов не является официальной поставкой Министерства обороны Швеции, а была закуплена за средства частного лица, который впоследствии передал их в распоряжение ВСУ.

В распоряжении украинской армии уже есть два шведских вездехода, которые были немного модернизированы на одном из украинских предприятий. Оригинальный вездеход предназначался для перевозки личного состава, однако машины были переделаны в санитарные вездеходы, которые предназначены для эвакуации раненых с передовой. Сообщается, что в будущем ВСУ должны получить еще 12 подобных вездеходов.

Один из украинских чиновников заявил, что данные вездеходы представляют собой уникальную технику, которая способна эвакуировать раненных бойцов с линии фронта в тяжелых условиях бездорожья, где другая техника проехать просто не способна.

Напомним, что вездеход Bandvagn 202 представляет собой сочлененную гусеничную машину, которая была разработана компанией Bolinder-Munktell (является дочерней компанией Volvo) по заказу шведской армии.

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