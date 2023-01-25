Боевые действия уже идут в жилых кварталах Бахмута (прежнее название Артемовск), которые еще недавно находились под полным контролем вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, в окрестностях города Бахмут, как и в жилых кварталах продолжаются ожесточенные боевые действия. Штурмовые группы частной военной компании «Вагнер» смогли продвинуться на некоторых участках в жилые кварталы города, которые еще, до недавнего времени, удерживались украинскими солдатами.

Врио главы ДНР добавил, что после успешного освобождения населенного пункта Соледар, вооруженные силы Российской Федерации смогли взять под огневой контроль определенные участки подконтрольной Украине территории, с которых наносились удары по Донецку.

Сообщается, что ситуация в окрестностях Бахмута для ВСУ с каждым днем становится все хуже. Украинская армия пока еще может относительно безопасно использовать последнюю дорогу для обеспечения нужд гарнизона города. После взятия данной дороги под огневой контроль со стороны ВС РФ, Бахмут окажется в оперативном окружении.