Боевики ВСУ провели обстрел села Тарасовка, которое находится в Троицком районе. Для этого были применены реактивные системы HIMARS.

О ракетной атаке сообщается на портале Совместного центра контроля и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями на территории Украины.

По данным СЦКК, украинские силовики обстреляли населенный пункт в 4 часа утра. Было выпущено три ракеты.

Данных о нанесенных повреждениях и пострадавших пока нет.

Ранее, 11 января, ВСУ обстреляли Чернухино. Это населенный пункт в ЛНР. Было зафиксировано 6 прилетов, ракеты также были выпущены из американских комплексов HIMARS.

До этого Владимир Рогов сообщал, что украинцы усилили интенсивность обстрелов населенных пунктов Запорожской области.