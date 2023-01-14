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На портале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) появилась информация о том, что населенный пункт Тарасовка, который расположен в Троицком районе ЛНР, подвергся обстрелу со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как следует из опубликованной СЦКК информации, артиллерийский обстрел населенного пункта произошел рано утром в 04:00, при этом было зафиксировано прилет трех реактивных снарядов. Точная информация о возможных разрушениях и повреждениях выясняется.

Напомним, что ранее 11 января украинские вооруженные силы также совершили обстрел из реактивной системы залпового огня HIMARS населенного пункта Чернухино, который находится на территории Луганской Народной Республики. Сообщается, что по населенному пункту было выпущено шесть реактивных снарядов. Также 9 января появилась информация о том, что ВСУ стали обстреливать населенные пункты Запорожской области более интенсивно.

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