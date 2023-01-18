Представительство Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в ДНР заявило, что вооруженные силы Украины совершили артиллерийский обстрел населенного пункта Горловка. В Telegram-канале Центра сообщили, что всего украинские артиллеристы выпустили восемь 155-мм снарядов натовского образца.

Представители правоохранительных органов ДНР сообщили, что обстрел Горловки был зафиксирован со стороны подконтрольной ВСУ территории в направлении Дзержинск – Горловка. Было зафиксировано всего 8 артиллерийских ударов в 10:00 по Москве.

При этом по информации Совместного центра всего с утра среды по Горловке было выпущено 25 артиллерийских снарядов натовского калибра в 155 миллиметров. Данных о разрушениях и жертвах среди местного населения пока нет.

Напомним, что населенный пункт Горловка расположен в 50 километрах к северу от Донецка. На территории города расположен химический завод «Стирол» и ряд угледобывающих предприятий.