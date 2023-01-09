ВСУ ведут постепенную подготовку к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Об этом рассказал Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», сообщает агентство РИА Новости.

Он отметил, что за последние месяцы произошло резкое снижение уровня воды в Днепре. И именно это указывает на то, что боевики ВСУ готовятся к форсированию реки. Локациями, где может высадиться украинский десант, могут стать Запорожская АЭС и Энергодар.

Рогов считает, что обмеление является искусственным процессом, а Киев поэтапно ведет перекрытие гидротехнических затворов. Это делают на плотинах Днепровского каскада. Туда же входят ДнепроГЭС и Кременчугская ГЭС.

Ранее поступила информация, что военные Украины стали вести более интенсивные обстрелы Запорожской области. Правительство региона сообщило о возведении прочной линии обороны.