ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Украины в период ведения боев за Соледар использовали в своих целях украинских девочек-подростков. Те работали снайперами и убивали как военных противника, так и местных мирных людей. Об этом корреспонденту «Аргументов и Фактов» рассказала Оксана, проживающая в городе.

Женщина уточнила, что с ее улицы открывался вид на высокое девятиэтажное здание. Когда пришли вагнеровцы, они предупредили, что оттуда работают снайперы. Со стороны здания непрерывно летели пули.

Позже российские военные взяли этого снайпера. Им оказалась 14-летняя украинская девочка. Обычно бойцы не оставляют снайперов противника в живых, но девочку ликвидировать не смогли. Оказалось, что там была и подруга этой девочки, тоже снайперша, в возрасте 16 лет.

Вам может понравиться

Борис Корчевников опубликовал фото из Киева после запрета въезда на территорию Украины

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников опубликовал в своем Телеграм-канале фотографию своего посещения украинской столицы, несмотря на запрет въезда на территорию Украины. Он отметил, что в Киеве он был в

ЧВК «Вагнер» ведет бои в восточной части Артемовска

Бойцы частной компании «Вагнер» участвуют в боевых действиях в восточных районах Артемовска. Военные корреспонденты рассказывают, что сейчас бои ведутся рядом с промышленными заводами на улице Патриса Лумумбы. Они отметили также

В Очакове Николаевской области прогремели взрывы

В городе Очаков Николаевской области Украины прогремел ряд мощных взрывов. Соответствующая информация появилась в официальном Телеграм-канале украинского издания «Зеркало недели». В сообщении издания написано: «Очаков! Взрывы. Угроза обстрела из РСЗО.