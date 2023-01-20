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Украинские боевики выпустили десять снарядов по городу Голая Пристань, который находится в Херсонской области.

Сотрудник экстренных служб рассказал СМИ, что атака на город была совершена из ствольной артиллерии. В качестве цели украинские боевики выбрали гражданскую инфраструктуру населенного пункта.

Он уточнил, что о последствиях обстрела, разрушениях инфраструктуры в городе и жертвах станет известно позже.

Также днем ранее ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области. Под обстрел попали жилые кварталы города, где находятся многоквартирные дома. Около одного из разрушенных домов специалисты нашли натовские 155-мм снаряды.

Города Новая Каховка и Голая Пристань расположены на левой части Днепра. С противоположной стороны базируются ВСУ, оттуда они и ведут обстрелы.

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