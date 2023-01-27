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Российскими войсками был поражен стратегический объект противника в городе Артемовск (украинское название Бахмут). Для этого они впервые применили новые сверхточные управляемые снаряды для РСЗО «Торнадо-С», которые эксперты назвали отечественным аналогом американской системы M142 HIMARS.

В Сети было опубликовано видео, как ВС РФ уничтожают стратегический объект вооруженных сил Украины. Жителями Артемовска было заснято видео очень мощного взрыва в одной из промышленных зон, в которой располагался логистический узел украинских боевиков.

Согласно информации, опубликованной в Телеграм-каналах, новые сверхточные управляемые снаряды ранее имели статус опытных образцов. Но теперь было запущено производство данного типа снарядов в большом объеме. Стоит отметить, что наведение новых снарядов для РСЗО «Торнадо-С» теперь происходит при помощи спутников. Таким же образом наводятся и американские системы M142 HIMARS.

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