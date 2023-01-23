Военные российской армии смогли поразить временный пункт размещения артиллерийской бригады ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Под высокоточным ударом со стороны российских ВС оказали подразделения 107-й украинской бригады около населенного пункта Марганец.

В результате атаки была ликвидирована пусковая установка HIMARS американского производства. Вместе с ней уничтожены экипаж и две бронированных машины неприятеля, сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее о тактике борьбы российских военных с установками HIMARS рассказал Владимир Рогов. Он отметил, что бойцы обнаруживают и ликвидируют американские системы залпового огня в тот момент, когда украинские военные ведут их развертывание.