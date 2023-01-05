В декабре российские военные смогли уничтожить на Донбассе шесть американских систем HIMARS, шесть MLRS. Также ликвидированы 11 гаубиц М777 и 13 РЛС AN/TPQ, пишет «Свободная Пресса».

Массовое уничтожение натовского оружия идет согласно новой тактике Суровикина. Благодаря ей, военные РФ смогли решить проблемы первого этапа СВО. В результате были усилены мотопехотные войска, которые прикрывают наступление танкистов. Более гибкой стала поддержка воздушных атак.

Эксперты отмечают, что стали более точными и артиллерийские удары, а контрбатарейный огонь идет более успешно.

Сейчас США не хотят поставлять на Украину новую технику. Они опасаются, что оружие не будет эффективным, а у России появится доступ к американским технологиям.