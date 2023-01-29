На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия, в результате которых украинская армия постоянно теряет военную технику. В этом районе одна из дорог, по которой постоянно идет снабжение украинской группировки войск, находится под плотным огневым контролем российских артиллеристов.

На одном из участков пути расположен полуразрушенный мост, перед которым техника ВСУ вынуждена сбавлять ход. Именно в этом месте российские артиллеристы и наносят огневое поражение украинским военнослужащим уже не первый раз.

В Сети было опубликовано видео, на котором видно, как легковой пикап вооруженных сил Украины двигается по трассе, но притормаживает перед поврежденным мостом и сразу же уничтожается точным артиллерийским выстрелом со стороны ВС РФ. Отмечается, что ранее на данном участке трассы уже была ликвидирована и другая военная техника ВСУ, в том числе и МТЛБ.

Тем не менее, военное командование украинской армии продолжает использовать данную трассу для снабжения украинской группировки войск на передовой так как другого более безопасного пути больше нет.