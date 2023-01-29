Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия, в результате которых украинская армия постоянно теряет военную технику. В этом районе одна из дорог, по которой постоянно идет снабжение украинской группировки войск, находится под плотным огневым контролем российских артиллеристов.

На одном из участков пути расположен полуразрушенный мост, перед которым техника ВСУ вынуждена сбавлять ход. Именно в этом месте российские артиллеристы и наносят огневое поражение украинским военнослужащим уже не первый раз.

В Сети было опубликовано видео, на котором видно, как легковой пикап вооруженных сил Украины двигается по трассе, но притормаживает перед поврежденным мостом и сразу же уничтожается точным артиллерийским выстрелом со стороны ВС РФ. Отмечается, что ранее на данном участке трассы уже была ликвидирована и другая военная техника ВСУ, в том числе и МТЛБ.

Тем не менее, военное командование украинской армии продолжает использовать данную трассу для снабжения украинской группировки войск на передовой так как другого более безопасного пути больше нет.

Вам может понравиться

В Италии собирают подписи против обращения Зеленского в Сан-Ремо

Больше 30 тысяч итальянцев собрали подписи в петиции против того, чтобы украинский президент Владимир Зеленский появлялся на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». Ранее организаторы мероприятия сообщили, что планируют провести трансляцию с видеообращением

Ночью войска РФ нанесли удары по объектам противника в Константиновке и Херсоне

Минувшей ночью военные России нанесли новую серию ракетных ударов по объектам неприятеля, расположенных на территории Херсонской области и ДНР. Самое большое количество взрывов произошло в Константиновке. Это в очередной раз

Утилизация западных вооружений на Украине озолотит военно-промышленный комплекс США

Страны НАТО включают все больше оружия в пакеты военной помощи Киеву и постепенно опустошают свои запасы. Теперь принято решение об отправке танков. Но Зеленский на этом не останавливается и требует