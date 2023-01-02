Как сообщает РИА Новости, польские вооруженные силы объявили о дополнительной закупке 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее были поставлены украинской армии.

Сообщается, что в понедельник вице-премьером и министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком было утверждено дополнительное соглашение на закупку автоматов GROT в соответствии с контрактом, который действует от 2020 года. Во время торжественной церемонии подписания соглашения Блащак заявил, что до 2026 года фабрика «Лучник» из Радома должна поставить дополнительные 70 тысяч автоматов GROT.

По словам польского министра, автоматы GROT являются отличным стрелковым оружием, надежность которого была проверена в настоящих боевых условиях. Блащак отметил, что данное оружие очень любят в Войске польском, а также хорошие отзывы о данных автоматах оставляют украинские военнослужащие.

Напомним, что автомат GROT представляет собой модульную штурмовую винтовку, которая была разработана еще в 2017 году для потребностей территориально обороны польской армии.