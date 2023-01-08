Издание Science Advances опубликовало материал, согласно которому ученые выяснили, что за период в 250 тысяч лет возраст зачатия человека стал изменяться. И сейчас люди стали рожать детей в более позднем возрасте, нежели наши предки, жившие 250 тысяч лет назад.

Данную информацию предоставили изданию специалисты из Университета Индианы. Ученые смогли установить путем исследования мутаций ДНК, которые передаются от родителей ребенку. Согласно исследованию, в ДНК человека передаются в наследство от родителей новые мутации ДНК в количестве от 25 до 75. Типы данных ДНК зависят от возраста, как матери, так и отца.

По итогу, ученые пришли к выводу, что ДНК человека является так называемой записью эволюции человечества, ведь мутации накапливаются в ДНК. Их можно обнаружить даже у современного человека.

В процессе исследования данных мутаций, специалисты смогли сделать вывод, что средний возраст зачатия ребенка на протяжении 250 тысяч лет составлял 26.9 лет. У женского населения средний возраст составлял 23.2 года, а у мужского – 30.7 лет. Но за последние пять тысяч лет женский средний возраст зачатия увеличился до 26.4 лет, в то время как средний возраст зачатия у мужчин остался на том же уровне.