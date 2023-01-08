ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Science Advances опубликовало материал, согласно которому ученые выяснили, что за период в 250 тысяч лет возраст зачатия человека стал изменяться. И сейчас люди стали рожать детей в более позднем возрасте, нежели наши предки, жившие 250 тысяч лет назад.

Данную информацию предоставили изданию специалисты из Университета Индианы. Ученые смогли установить путем исследования мутаций ДНК, которые передаются от родителей  ребенку. Согласно исследованию, в ДНК человека передаются в наследство от родителей новые мутации ДНК в количестве от 25 до 75. Типы данных ДНК зависят от возраста, как матери, так и отца.

По итогу, ученые пришли к выводу, что ДНК человека является так называемой записью эволюции человечества, ведь мутации накапливаются в ДНК. Их можно обнаружить даже у современного человека.

В процессе исследования данных мутаций, специалисты смогли сделать вывод, что средний возраст зачатия ребенка на протяжении 250 тысяч лет составлял 26.9 лет. У женского населения средний возраст составлял 23.2 года, а у мужского – 30.7 лет. Но за последние пять тысяч лет женский средний возраст зачатия увеличился до 26.4 лет, в то время как средний возраст зачатия у мужчин остался на том же уровне.

Вам может понравиться

В ДНК викингов найдены следы влияния разных народов

В научном издании Cell опубликован материал с результатами исследования стокгольмских ученых. Специалисты сделали анализ генетической истории и миграционных процессов жителей Скандинавии, начиная с древних времен и до сегодняшних дней. Итоги

Диетолог назвала гранатовый сок самым полезным из-за антиоксидантов

Для укрепления иммунной системы организма и восстановления сил необходимо пить гранатовый сок, рассказала диетолог Римма Мойсенко. Но для этого сок лучше не покупать, а делать самостоятельно. Сок этого фрукта является

Три минуты упражнений каждый день снижают риск развития онкологии на 40%

Зарубежные ученые сделали интересное открытие. Для минимизации риска развития заболеваний сосудов и сердца, онкологии и преждевременной смерти, необходимо уделять своему здоровью всего лишь три минуты каждый день. Лондонские ученые и