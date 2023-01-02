Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Klymenko Time, украинские полицейские открыли огонь по движущейся машине возле церкви в городе Днепропетровск. На опубликованной видеозаписи можно рассмотреть, как по территории церкви на большой скорости движется автомобиль. Легковой седан ездил по территории храма кругами.

Сотрудники украинской полиции открыли по нему стрельбу из огнестрельного оружия. После того, как на записи был услышан выстрел, видео через несколько секунд обрывается. Детали происшествия не сообщаются. Также нет информации, на территории какого именно храма произошла стрельба.

Ранее сообщалось, что на настоятеля Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Винница напал неизвестный. В результате нападения священнослужитель был тяжело ранен. На данный момент он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили представители Винницкой епархии.