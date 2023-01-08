Как сообщает РИА Новости в своем материале, известный американский ведущий Fox News Такер Карлсон и полковник Дуглас Макгрегор сходятся во мнении, что боевые действия на территории Мексики несут реальную угрозу Соединенным Штатам Америки.

Американский ведущий Такер Карлсон выразил свое мнение, что реальные боевые действия, которые в данный момент идут на территории нескольких мексиканских городов между силами обороны Мексики и боевиками картеля «Синалоа» из-за ареста сына «Коротышки», несут реальную угрозу безопасности США.

Такого же мнения придерживается и бывший советник главы пентагона Дуглас Макгрегор, который в эфире телеканала Fox News заявил, что вместо поиска решения конфликтной ситуации, которая возникла в Мексике прямо на границе с США, правительство США продолжает подпитывать финансами конфликт на Украине. Макгрегор добавил, что пока огромное количество денег крутиться в украинском конфликте американское правительство не видит финансовой выгоды в мексиканском конфликте.