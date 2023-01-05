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Вячеслав Володин, занимающий должность спикера Государственной думы России, заявил, что бывший немецкий канцлер Ангела Меркель является виновницей сегодняшнего украинского конфликта.

Володин отметил, что именно Меркель и бывший французский президент Олланд – те лица, которые саботировали Минские соглашения. Поэтому для всего мира они стали теми, по чьей вине начался конфликт на территории Украины. Сообщение с таким содержанием Володин опубликовал на своем канале Телеграм.

Ранее Ангела Меркель призналась, что подписание Минских соглашений, одной из сторон которых была Россия, требовалось для того, чтобы оказать помощь Украине.

Экс-канцлер Германии уточнила, что только таким способом Украина могла потянуть время и усилить свою оборону.

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