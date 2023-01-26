Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о способностях российского боевого робота «Маркер». Он отметил, что роботизированная машина имеет систему искусственного интеллекта и может самообучаться. Также она способна уничтожить западный танк.

Кнутов отметил, что ранее роботы применялись в Сирии, но там совсем другой ландшафт, который отличается от украинского. На данный момент российские специалисты направляют на Украину четыре робота, что позволит изучить то, как они будут вести себя в черте города, и при необходимости доработать их.

Внешне робот «Маркер» похож на небольшой танк. В его вооружении могут находиться противотанковая ракета с дальностью до 6 км и пулемет.

Работает такая машина на дистанционном управлении либо самостоятельно на базе компьютера с искусственным интеллектом. Есть у робота и машинное зрение, с помощью которого он может распознать танки противника.