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Военкор «Известий» Валентин Трушнин выложил видеозапись, где показано, как работают артиллеристы ВС России на донецком направлении. На опубликованных кадрах можно увидеть работу БМП-2 и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Один из военнослужащих с позывным «Дракон» рассказал, что боевая машина пехоты имеет возможность наносить удары на расстоянии до 4 км. Хотя в большинстве случаев танкисты работают на более близких расстояниях.

Боец комментирует, что сейчас военные обрабатывают посадки. Для этого применяются осколочные снаряды.

Рядом ведет работу экипаж самоходной установки с названием «Гвоздика». Для нее применяются снаряды 122 мм, а дальность составляет 15 километров. Наводчик рассказал, что машина выпускает до 6 выстрелов за минуту.

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